Подмосковье 21 февраля 2024, 14:22 Более 320 жителей аварийных домов переедут в новый дом на Гоголевской улице в Пушкино Пресс-служба Минстроя МО

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Строительство дома на Гоголевской улице завершается в Пушкино. В новое здание заселятся более 320 человек — переселенцы из аварийного фонда.

«Строители завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется устройство прилегающей территории», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

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Ключи от новых квартир получит 121 семья. Напомним, в округе стартовала новая программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой расселят более 1,2 тысячи человек.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

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