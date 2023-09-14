Подмосковье 14 сентября 2023, 15:26 Более 32 тысяч жителей Солнечногорска прошли профосмотр и диспансеризацию с начала года администрация пресс-службы г.о. Солнечногорск

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С начала года профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 32 тысячи 338 взрослых жителей Солнечногорска. Такие регулярные проверки здоровья позволяют обнаружить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

пресс-служба администрации Солнечногорск

В центральной поликлинике проводят диспансеризацию с понедельника по субботу. Чтобы проверить здоровье, нужно записаться на удобную дату и время через портал госуслуг или по номеру 122. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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«Диспансеризацию проводят для выявления проблем на ранней стадии и коррекции основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и хронических заболеваний легких», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Обследование проводится согласно возрасту. В обязательном порядке — флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ. Женщинам с 35 лет также проводят маммографию.

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