Более 32 тысяч м³ крупногабаритных отходов собрали в Подмосковье в рамках проекта «Мегабак»

Жители Подмосковья сдали в пункты приема вторсырья «Мегабак» более 32 тысяч кубометров крупногабаритных отходов с начала проекта. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ региона.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, чаще всего жители Подмосковья привозят старую мебель, древесину и оконные рамы — сейчас они составляют более 60% от общего объема крупногабаритных отходов на площадках «Мегабак». Далее по количеству объема идут автомобильные шины и текстиль — 20% и 10% соответственно.

На площадках «Мегабак» установлены контейнеры для разнообразных отходов и текстиля — бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. По мере накопления контейнеров диспетчер площадки сообщает о наполнении, после чего компании-переработчики забирают КГО.

Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18, кроме понедельника. Их адреса размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, МинЖКХ Московской области и официальных порталов участвующих муниципалитетов и регоператоров.

Также с начала июня в Подмосковье проходит экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!», в рамках которой жители могут привезти на площадки «Мегабак» вышедшую из строя технику, сделать фото, выложить его в соцсети с хештегом #сдалстаруютехникунамегабак и получить подарки от компаний-переработчиков. Акция продлится до конца июня, за время ее проведения уже сдали 200 м³ электронной техники.