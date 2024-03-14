Подмосковье 14 марта 2024, 18:02 Более 32 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю с 4 по 10 марта более 32 тысяч жителей и гостей Московской области покатались на катках в парках. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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С полным списком катков Подмосковья можно ознакомиться на сайте ведомства.

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