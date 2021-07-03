Более 3,2 тыс. подъездов отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отремонтировать подъезды в жилых домах региона. С начала 2021 года работы провели в 3,2 тысячи подъездов в 60 муниципалитетах.

Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Больше всего подъездов успели отремонтировать в Балашихе — 238. На втором месте Подольск — 199 подъездов, а на третьем Сергиев Посад — 171 подъезд.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский уточнил, что в данный момент в Подмосковье идут работы в 3,8 тысячи подъездов.

Программа «Мой подъезд» появилась в 2016 году. За это время успели отремонтировать более 83 тысяч подъездов в Московской области. Решение об участии в ней принимают собственники жилья.

Контролируют ход работ сами жители домов. Они могут самостоятельно выбрать абсолютно все, что касается внешнего вида подъезда: цвет стен, оформление входной группы, светильники, а также качество и внешний вид полов и перил.