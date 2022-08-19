Более 32 тонн гуманитарной помощи для Донбасса собрали в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной посетили Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», чтобы передать гуманитарную помощь для детей ЛДНР ко Дню знаний. Особенно важно сейчас собрать школьные принадлежности.

«В преддверии 1 сентября актуальным стал сбор гуманитарной помощи для детей — рюкзаки, учебники, канцелярия, школьная форма. Сегодня мы собрали более 500 кг груза для отправки на Донбасс к учебному году. Очень важно, что к этой работе подключились все неравнодушные жители», — отметил Дмитрий Волошин.

В Химках на текущий момент работают три пункта приема гуманитарной помощи. В них трудится порядка ста человек. Каждый день там принимают грузы, сортируют его и упаковывают в коробки для отправки в Донбасс.

Как отметил Дмитрий Волошин, Всемирный день гуманитарной помощи — это причина еще раз обратить внимание на важность такой работы и обратиться ко всем волонтерам с благодарностью, в том числе за позитивный пример, который они подают другим. Волошин добавил, что всего за полгода в Химках удалось собрать больше 32 тонн гуманитарной помощи, и поблагодарил всех, кто к этому причастен.

В Химках гуманитарную помощь собирали не только волонтеры и активисты «Единой России», но и бизнесмены, и сотрудники школ и детских садов, и просто отзывчивые жители. Они каждый день приносили предметы первой необходимости — продукты, одежду, воду, медикаменты.

Кроме того, администрация Химок помогает переселенцам из Донбасса устроиться на новом месте. В Химки приехали уже 1143 человека из ЛДНР. Им помогают оформить президентскую выплату, устроиться на работу и отдать детей в сады и школы. 1 сентября в школы Химок пойдут 99 детей из Донбасса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил участника спецоперации на территории Украины из Чехова. Он получил медаль «За Отвагу».