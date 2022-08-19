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    19 августа 2022, 17:19

    Более 32 тонн гуманитарной помощи для Донбасса собрали в Химках

    Ирэна Вороник

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной посетили Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», чтобы передать гуманитарную помощь для детей ЛДНР ко Дню знаний. Особенно важно сейчас собрать школьные принадлежности.

    Более 32 тонн гуманитарной помощи для Донбасса собрали в Химках

    «В преддверии 1 сентября актуальным стал сбор гуманитарной помощи для детей — рюкзаки, учебники, канцелярия, школьная форма. Сегодня мы собрали более 500 кг груза для отправки на Донбасс к учебному году. Очень важно, что к этой работе подключились все неравнодушные жители», — отметил Дмитрий Волошин.

    В Химках на текущий момент работают три пункта приема гуманитарной помощи. В них трудится порядка ста человек. Каждый день там принимают грузы, сортируют его и упаковывают в коробки для отправки в Донбасс.

    Как отметил Дмитрий Волошин, Всемирный день гуманитарной помощи — это причина еще раз обратить внимание на важность такой работы и обратиться ко всем волонтерам с благодарностью, в том числе за позитивный пример, который они подают другим. Волошин добавил, что всего за полгода в Химках удалось собрать больше 32 тонн гуманитарной помощи, и поблагодарил всех, кто к этому причастен.

    В Химках гуманитарную помощь собирали не только волонтеры и активисты «Единой России», но и бизнесмены, и сотрудники школ и детских садов, и просто отзывчивые жители. Они каждый день приносили предметы первой необходимости — продукты, одежду, воду, медикаменты.

    Кроме того, администрация Химок помогает переселенцам из Донбасса устроиться на новом месте. В Химки приехали уже 1143 человека из ЛДНР. Им помогают оформить президентскую выплату, устроиться на работу и отдать детей в сады и школы. 1 сентября в школы Химок пойдут 99 детей из Донбасса.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил участника спецоперации на территории Украины из Чехова. Он получил медаль «За Отвагу».