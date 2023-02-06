Подмосковье 06 февраля 2023, 13:20 Более 31 километра воздушных электросетей заменят в Лотошине до конца 2023 года

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Подмосковные электрики «Россетей» заменят 31 километр распределительных сетей в 26 населенных пунктах Лотошина. Работы завершат до конца 2023 года.

Специалисты установят 86 опор в деревнях Петровское, Максимово, Котляки, Курвино и в рабочем поселке Лотошино. Также 30 трансформаторных подстанций отремонтируют в Андрейкове, Щеглятьеве, Себудове, Раменье и других.

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«Ежегодно в полном объеме выполняются ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Компания «Россети Московский регион» своевременно обновляет электросетевой комплекс. Это обеспечивает абонентов надежным энергоснабжением.

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