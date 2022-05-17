Более 3000 покрышек сдали в переработку в Подмосковье

На ежегодной экологической Акции «Сдай старые шины на «Мегабак», активисты собрали 3258 кубометров покрышек. Это примерно 6,5 тысяч полных комплектов резины для автомобиля.

Желающим принять участие в акции необходимо было сделать фото с шинами на любом из участвующих в акции пунктов приема. Затем нудно было разместить эту фотографию в ВКонтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Каждый автовладелец мог бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и пункты переработчиков «Орис Пром», «Дмитровский РТИ», «ЧРЗ». Шины отправят в специально предназначенные для использованных покрышек контейнерные емкости.

«В ходе Акции «Сдай старые шины на Мегабак» собрано свыше 3,2 тысяч кубометров или порядка 26 тысяч старых зимних автопокрышек», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Министр также сообщил о том, что из всех фотографий выберут самую креативную и интересную, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин.

Всего в рамках акции будет разыграно девять сертификатов на покупку новой автомобильной резины.

Автомобильные покрышки — вторичное сырье, из которого можно получить резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготовить подошву для обуви, самые разнообразные дорожные настилы и покрытия, и даже коврики для дома. Кроме того, существуют предприятия, которые производят оригинальные и практичные сумки из автомобильной резины. В пункты «Мегабак» можно бесплатно сдать старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте.

Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая основана на увеличении доли вторичного сырья, что стало одной из основных целей национального проекта «Экология». «Мегабак» является составной частью экономики замкнутого цикла, которая успешно развивается в Подмосковье. В настоящее время на территории Московской области действуют 58 площадок Мегабак, расположенные в 55 городских округах.