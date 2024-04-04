Подмосковье 04 апреля 2024, 15:59 Более 300 жителей Подмосковья восстановили права на оплату труда с начала года Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Подмосковье ведет большую работу по ликвидации задолженностей по зарплате работников. Только с начала года в Московской области восстановили права на оплату труда более 300 человек.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что общая сумма выплат с начала года превысила 20 миллионов рублей. Каждый месяц в Московской области решают вопросы по кризисным ситуациям с работодателями. Заседания проходят при участии представителей прокуратуры Московской области, Главного управления следственного комитета России по Московской области и других организаций.

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