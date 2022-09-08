Свыше 300 жителей Подмосковья обучились госзакупкам в МГОУ | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 300 жителей Подмосковья обучились госзакупкам в МГОУ

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Специалисты комитета по конкурентной политике Подмосковья проводят лекции и семинары на кафедре госзакупок МГОУ. Лучшим студентам предоставляется возможность пройти практику у сильнейших руководителей ведомства.

С 2016 года более трехсот человек обучились на кафедре государственных (муниципальных) и корпоративных закупок МГОУ. Студенты изучают основы контрактной системы России и специфику госзакупок в Московской области, осваивают лучшие закупочные практики.

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«Поскольку сфера закупок переживает расцвет цифровизации, востребованность специалистов, как и в IT-индустрии, будет расти с каждым годом. Об этом свидетельствует рост числа студентов образовательной программы „ Управление государственными и муниципальными закупками «, цель которой — подготовить профессионалов», — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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На сегодняшний день выпускники кафедры уже работают на благо региона в министерствах и ведомствах правительства Московской области и муниципалитетах Подмосковья.

Московская область входит в число лидеров России по цифровизации. По поручению губернатора Андрея Воробьева все больше государственных услуг переводят в «цифру» для удобства жителей.

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