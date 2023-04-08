Подмосковье 08 апреля 2023, 21:12 Более 300 жителей Подмосковья и Рязани поучаствовали в фестивале народного творчества в Луховицах

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В Луховицах прошел фестиваль декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Волшебные краски детства». В нем поучаствовали более 300 жителей Московской области и Рязани. Они представили свои работы: от украшений из бисера до картин на стекле.

«Очень талантливые ребята. Смотришь и понимаешь, что есть еще у нас самородки, способные сделать на ровном месте действительно произведение искусства. Даже не побоюсь этого слова — шедевр», — сообщил глава Луховиц Сергей Тимохин.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы. Секретами делились 10 мастеров. За 10-15 минут можно было сделать брошь, связать пасхальное яйцо или смастерить бесшовного колобка.

Жюри определило победителей в 13 номинациях. Гран-при завоевали воспитанники центра «Созвездие» из Шатуры. Все участники фестиваля получили дипломы.

Фестиваль «Волшебные краски детства» прошел в 15-й раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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