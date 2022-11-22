22 ноября 2022, 20:14
Более 300 заявок поступило на участие в новой премии для медработников в Подмосковье
В Московской области завершилась подача заявок на премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная(-ый) медсестра (медбрат)». Новая премия появилась в этом году, рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Зампред сообщила, что сейчас началось тестирование участников. Его проводят на базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского — для врачей, областного медколледжа № 1 — для среднего медперсонала.
«Данная премия для медработников введена с этого года. Ее задача — поддержать опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в Подмосковье. На участие поступило более 300 заявок», — сказала Светлана Стригункова.
Участникам предстоит пройти компьютерное тестирование, отработать практические навыки на симуляционном оборудовании и решить предложенные задачи.
Кандидатов будет оценивать экспертная комиссия, в нее входят главные внештатные специалисты и представители научного сообщества. Этап, в ходе которого участники будут демонстрировать свои навыки, планируют завершить в первой декаде декабря этого года.
Экспертная комиссия по итогу испытаний выберет победителей. Их ждут денежные призы: врачи получат 180 тысяч рублей, средние медицинские специалисты — 120 тысяч рублей.
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