Подмосковье 28 марта 2023, 15:21 Более 300 заявок на открытие летних кафе и веранд по упрощенным правилам одобрили в Подмосковье

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Сезон летних веранд откроется в Подмосковье 1 апреля. В этом году получить разрешение на работу уличного кафе можно всего за два часа, чем воспользовались уже более 300 предпринимателей.

Новая услуга позволяет значительно сократить время на формальностях и сосредоточиться на главном. Вся процедура занимает не более двух часов, а не месяц с лишним, как было раньше.

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«Около 300 заявок уже внесено в систему. Эти предприниматели 1 апреля получат договор о предоставлении участка для размещения летнего кафе», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Уведомления о возможности открыть летнее кафе или веранду автоматически придет всем предпринимателям, которые есть в базе данных регионального портала госуслуг. Если его принять, то в личный кабинет сразу поступит подписанный договор на размещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе.