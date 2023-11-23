Подмосковье 23 ноября 2023, 11:32 Более 300 врачей трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Для медиков в Московской области действуют различные меры поддержки. Одна из важных программ — «Приведи друга». С ее помощью с начала года в Подмосковье трудоустроились более 300 врачей.

Медработник может получить премию за трудоустройство привлеченного им специалиста в размере до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру.

Реклама

«В прошлом году мы запустили в Подмосковье программу „Приведи друга“, за это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 — с начала этого года», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Среди других мер поддержки — «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор», компенсация аренды жилья и другие. Напомним, в этом году увеличили доплату молодым специалистам. С сентября она составляет 15 тысяч рублей для врачей и семь тысяч рублей для среднего медперсонала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».