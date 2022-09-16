Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства

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Образовательные онлайн квест-марафоны для медицинских специалистов проводятся в Подмосковье в рамках проекта «Наш участковый врач». Организатором мероприятия является Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ).

Каждый квест длится три дня и посвящен определенной тематике. Это тесты, задачи, мини-лекции, ссылки на полезные интернет-ресурсы и памятки для работы. По результатам викторины определяются три победителя, которые получают памятные подарки.

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«Формат квеста позволяет не только получить новые знания и эмоциональную разгрузку, но и завязать новые знакомства. Один из последних квестов был посвящен теме лабораторной диагностики, и в нем приняли участие более 300 человек. И это не только врачи Подмосковья, но и медики других городов России и даже стран», — рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

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Образовательные квест-марафоны проходят раз в три месяца и следующий запланирован на декабрь. Анонс викторины будет опубликован на сайте Министерства здравоохранения Московской области и НИКИ.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в сентябре депутаты Московской областной Думы утвердили возможность поощрять талантливых медицинских работников региона. Первых врачей, фельдшеров и медсестер планируется наградить уже в этом году.

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