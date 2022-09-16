Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства | 360°

Все новости

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:58

Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45%

Мир

16 сентября 2022, 18:57

Политике нет дела до понтифика. Призывы папы римского слышат только те, кто ничего не решает

Реклама

Власть

16 сентября 2022, 18:49

Путин выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Азербайджаном и Арменией

Важное

16 сентября 2022, 18:48

«План СВО не подлежит корректировке». Путин объяснил цель начала спецоперации на Украине

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:43

Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства

Важное

16 сентября 2022, 18:43

Идея Запада о развале России никогда не исполнится

Мир

16 сентября 2022, 18:41

Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана

Власть

16 сентября 2022, 18:35

Турция перейдет на частичную оплату рублями газа из России

Спецоперация

16 сентября 2022, 18:31

Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:43

Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства

Читать 360tv в

Образовательные онлайн квест-марафоны для медицинских специалистов проводятся в Подмосковье в рамках проекта «Наш участковый врач». Организатором мероприятия является Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ).

Каждый квест длится три дня и посвящен определенной тематике. Это тесты, задачи, мини-лекции, ссылки на полезные интернет-ресурсы и памятки для работы. По результатам викторины определяются три победителя, которые получают памятные подарки.

Реклама

«Формат квеста позволяет не только получить новые знания и эмоциональную разгрузку, но и завязать новые знакомства. Один из последних квестов был посвящен теме лабораторной диагностики, и в нем приняли участие более 300 человек. И это не только врачи Подмосковья, но и медики других городов России и даже стран», — рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Реклама

Образовательные квест-марафоны проходят раз в три месяца и следующий запланирован на декабрь. Анонс викторины будет опубликован на сайте Министерства здравоохранения Московской области и НИКИ.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в сентябре депутаты Московской областной Думы утвердили возможность поощрять талантливых медицинских работников региона. Первых врачей, фельдшеров и медсестер планируется наградить уже в этом году.

Здравоохранение

Врачи

Медицина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама