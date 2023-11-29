29 ноября 2023, 11:10
Более 300 вопросов рассмотрели на встрече администрации с жителями в Королеве
Администрация Королева провела выездной прием жителей во Дворце культуры имени Калинина. На встрече обсудили более 300 вопросов по темам землепользования, ЖКХ, благоустройства и другим.
Участие в встрече приняли представители управляющих компаний, социальной сферы, правоохранители, глава городского округа Королев Игорь Трифонов и специалисты администрации. Вопросы жителей обсуждали около четырех часов. Их исполнение проконтролируют глава и профильные заместители.
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Такие встречи в открытом формате проводятся в округе регулярно. Всего с начала года на приемы выездной администрации пришли свыше 1,5 тысячи жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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Благоустройство
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