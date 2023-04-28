Подмосковье 28 апреля 2023, 13:15 Более 300 участников выступили на соревнованиях по танцам в Химках

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Престижные соревнования по танцевальному спорту прошли в школе «Лидер» в Химках. Более 300 спортсменов выступили на Кубке «Академии танцев Елены Успенской».

Участие в соревнованиях приняли ребята от двух с половиной до 18 лет. Самые младшие участники проходили аттестацию как начинающие танцоры, а старших оценивали по международной системе WDSF 2.0.

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Ученица 4-го класса школы «Лидер» Алина Воложина вместе с Аркадием Ковалевым выиграли Суперкубок. Химчане Тимофей Келым и Милана Кондратенко, а также Максим Крикунов и Виктория Крикунова заняли второе и третье место соответственно.

Высший балл в европейской и латиноамериканской программах получили Василиса Ловцова и Сергей Трубицын из кадетского класса школы «Лидер». Победителями среди начинающих танцевальных пар стали Тимур Удзиев и Маргарита Шулякова.

Кроме того, химчане выиграли Кубок польки в младшей возрастной категории, Кубок джайва, Кубок самбы и заняли весь пьедестал в медленном вальсе.

Соревнования проходили под эгидой заслуженного мастера спорта, чемпионки России и двукратной обладательницы «Кубка мира» Елены Успенской. Под ее руководством юные танцоры тренируются в 27 школах Подмосковья.

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