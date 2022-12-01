Подмосковье 01 декабря 2022, 15:15 Более 300 тысяч заявок о содержании домов обработали в ГУСТ Подмосковья с начала года

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Только с начала этого годаГосжилинспекции Подмосковья проконтролировали больше 327 тысяч заявок от жителей, которые поступили в единую региональную диспетчерскую службу. С таким сообщением выступила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Самое большое количество обращений — больше 28,5 тысячи — как и обычно, касалось уборки подъездов. Еще часто говорилось о том, как проводятся работы на кровлях, особенно о сосульках и снеге на крышах. Говорилось еще о ремонте подъездных дверей, о том, что нужно ремонтировать покрытие, устанавливать пружины и другое.

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«Основные показатели работы ЕДС практически идентичны аналогичному периоду 2021 года. Несмотря на увеличение количества пользователей, заявок стало меньше на 2 тысячи, или на 1 процент», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина рассказала, что все данные о необходимости такого решения можно оставить на портале ЕДС. Управляющей организации после этого будут даны ровно сутки на то, чтобы взять заявку в работу, а потом нужно будет выполнить ее в те сроки, которые установлены в специальном классификаторе. За качеством исполнения сможет проследить автор этого обращения.