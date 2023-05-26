Подмосковье 26 мая 2023, 12:08 Более 300 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Получить рецепт на льготное лекарство можно онлайн в Подмосковье. Посещать поликлинику не нужно — необходимо лишь записаться на телемедицинскую консультацию с врачом. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С начала года данной услугой воспользовались более 300 тысяч пациентов. Лечащий врач оформит рецепт на онлайн-приеме, а пациенту нужно будет назвать свои данные в аптеке. Информация о выписанных препаратах хранится в личном кабинете на «Госуслугах».

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Записаться на телемедицинскую консультацию можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе. Он также добавил, что в Московской области внедряют новый стандарт поликлиник, который изменит старые подходы к приему пациентов и частично сократит время ожидания в очередях.

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