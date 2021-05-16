Более 300 тысяч деревьев и кустарников посадили в Подмосковье в основной день акции «Лес Победы»

Более 316 тысяч деревьев и кустарников посадили в Московской области 15 мая в рамках акции «Лес Победы». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе со школьниками, их родителями и учителями высадил красный клен возле новой школы в селе Тропарево Можайского городского округа.

К акции в этот день присоединились десятки тысяч жителей во всех городских округах. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что посаженные деревья — это не только дань памяти подвигу людей, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, но и символ самой жизни, которой ныне живущие обязаны ветеранам.

Сам Брынцалов принял участие в акции в Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала. Там посадили более семи тысяч новых сосен. Вице-губернатор Московской области Александр Чупраков вместе с жителями вышел на акцию в Красногорске.

По его словам, если изначально акция начиналась с восстановления лесов, которые пострадали от жука-короеда, то теперь она проходит в скверах и парках. Это играет большую роль для улучшения экологической ситуации в населенных пунктах.

Там также сажали деревья руководитель Рослесхоза Иван Советников и министр экологии и природопользования региона Андрей Разин. За день в округе высадили 14 тысяч сеянцев сосны, липы и дуба.

В Егорьевске вместе с местными жителями сажали деревья зампред правительства региона — Мария Нагорная и первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, в Наро-Фоминском округе — зампред правительства региона Евгений Хромушин, в Ступине — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, в Одинцовском округе — министр ЖКХ региона Антон Велиховский.