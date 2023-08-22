Подмосковье 22 августа 2023, 14:45 Более 300 тонн металла направили в переработку после ремонта электрических подстанций в Подмосковье Мособлэнерго

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С января по август специалисты «Мособлэнерго» передали на переработку 300 тонн черных и цветных металлов, а также 68,5 тонны отработанного трансформаторного масла. Это лом и отходы, которые накопились при ремонте силового оборудования на подстанциях Подмосковья.

Помимо металла и масла, с начала года энергетики демонтировали и отправили на переработку более 550 тонн использованных железобетонных опор линий электропередачи. Почти 300 тонн опор переработали на производственном участке в Ликино-Дулеве, получив из них материал для новых конструкций. Еще около 250 тонн бывших в употреблении опор передали другим организациям для утилизации.

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В «Мособлэнерго» подчеркнули, что приоритетом компании является передача всех производственных отходов на переработку. Это позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и использовать материалы повторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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