Подмосковье 04 апреля 2023, 15:51 Более 300 танцоров выступили на финальном этапе фестиваля народного творчества в Воскресенске

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Завершающий этап открытого фестиваля-конкурса народного творчества «VOSторжество таланта» прошел во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Более 300 исполнителей современного танца соревновались в четырех возрастных номинациях.

Оценить работу педагогов-хореографов и конкурсантов предстояло профессиональному жюри. Его возглавила Ольга Зотова, старший преподаватель современного танца кафедры актерского мастерства Всероссийского университета кинематографии имени Герасимова, балетмейстер театрализованных танцевально-цирковых представлений «Романов Арена», хореограф-постановщик танцевальных пластических сцен в театре и кино.

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После выступлений участников прошел круглый стол, на котором члены жюри провели с руководителями коллективов детальный анализ конкурсной программы. Танцоры получили ценные советы и рекомендации профессионалов.

Награждение победителей фестиваля «VOSторжество таланта» состоится на гала-концерте во дворце культуры «Юбилейный» 8 апреля в 15:00.

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