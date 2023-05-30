Подмосковье 30 мая 2023, 02:30 Более 300 студентов пришли на практику в ЦППК с начала года АО «Центральная ППК»

Читать 360tv в

С начала 2023 года на практику Центральной пригородной пассажирской компании пришли 324 студента из колледжей ЦФО. Это на 61% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Практика в компании позволит студентам получить работу на МЦД-3 и МЦД-4.

Реклама

За год ЦППК увеличила число партнеров до 14. С компанией начали сотрудничать колледжи Курска, Брянска, Ярославля, Орла, Тулы, Рязани и Смоленска. До конца года планируется организовать практику для студентов из еще 15 профильных колледжей.

По программе «Карьерный экспресс» выпускники сузов смогут получить три железнодорожные профессии вместо двух. Также специалист может в сжатые сроки претендовать на должность машиниста электропоезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».