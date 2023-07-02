Подмосковье 02 июля 2023, 21:55 Более 300 студентов колледжа «Подмосковье» в Лобне получили дипломы Фото: unsplash.com

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В этом году дипломы об окончании колледжа «Подмосковье» в Лобне получили 320 человек. Из них 37 человек закончили суз с отличием.

Колледж «Подмосковье» активно сотрудничает с крупнейшими компаниями и готовит специалистов по разным направлениям. Главный партнер — аэропорт Шереметьево.

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«Авиация меня привлекала всегда. Сейчас я работаю в Шереметьеве, и все, что я делаю на работе, я узнал как раз от преподавателей. В своей работе очень мне это помогло», — сообщил выпускник Алексей Нечепко.

По программе «Образование Подмосковья» колледж и воздушная гавань подписали соглашение, которое предусматривает не только помощь специалистов аэропорта в подготовке будущих кадров, но и гарантии трудоустройства.

«У нас система дуального обучения очень развита с Шереметьево, и те дети, которым исполняется 18 лет, которые достойны, которые заслуживают этого, работают по дуальной системе обучения, трудоустроены, получают зарплату достойную, и у них идет трудовой стаж», — сообщила директор колледжа Антонина Юдина.

В колледже есть грамотные преподаватели, удобные аудитории, учебный центр, в котором воссоздали точную копию терминала настоящего аэропорта. Азы будущей профессии студенты постигают преимущественно не за партами, а у рамок металлоискателей и стоек регистрации.

В этом году в колледже обновили мастерские и аудитории, расширили столовую и спортзал, установили современное оборудование и мебель.

В колледже уже началась приемная кампания. Абитуриентам предстоит конкурсный отбор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил значимость развития системы профессионального образования в регионе. Так, в 2023 году в подмосковных колледжах появятся еще 800 бюджетных мест.

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