Подмосковье 14 декабря 2022, 09:51 Более 300 спортсменов выступят на турнире по синхронному плаванию в Чехове

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Ежегодные международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» пройдут в Чехове с 15 по 17 декабря. Более 300 девочек из России, Белоруссии, Казахстана и Сингапура будут бороться за медали.

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Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, в турнире будут принимать участие спортсменки 2010 года рождения и моложе. Победителей определят в пяти разных дисциплинах.

«Русская матрешка» — это уникальный турнир со своими традициями и историей. Соревнования проводятся с 2008 года и уже стали визитной карточкой Подмосковья. Идея проведения принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Ольге Брусникиной.

Церемония открытия состоится 16 декабря в 16:30 во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.

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