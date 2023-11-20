Подмосковье 20 ноября 2023, 16:30 Более 300 спортсменов выступили на турнире по самбо в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, прошел в Мытищах. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет.

Традиционный турнир является центральной площадкой подмосковного самбо, он проводится с 2015 года. Показать свое мастерство ежегодно приезжают сильнейшие команды.

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География участников — обширная. На турнир приехали спортсмены не только из Подмосковья, но и из Москвы, Санкт–Петербурга, Новосибирска, Владимира, Иванова, Ярославля, Калуги и Тулы. Всего в турнире приняли участие более 300 самбистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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