Подмосковье 14 февраля 2023, 11:29 Более 300 спортсменов выступили на соревнованиях по лыжным гонкам в Ленинском округе

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Ежегодные соревнования по лыжным гонкам прошли в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В этот раз в мероприятии приняли участие более 300 спортсменов.

Участников поделили на 20 возрастных категорий, что позволило сократить количество людей на дистанции и облегчить распределение победителей и призеров. Детям 2015 года рождения и младше предложили преодолеть дистанцию 500 метров. Юноши, девушки и женщины бежали 1,5 километра, а мужчины — три километра. Всего в музее-заповеднике обустроено семь километров лыжных трасс разного уровня сложности.

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Первые открытые соревнования «Горкинская лыжня» прошли 16 лет назад. Гонка является любительской. Дистанция проходит по живописной местности, а для всех желающих работает прокат необходимого снаряжения.

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