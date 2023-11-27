Подмосковье 27 ноября 2023, 16:13 Более 300 спортсменов приняли участие в турнире по тхэквондо в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Соревнования по тхэквондо за Кубок президента клуба единоборств «Эридан» прошли в Мытищах. На турнире выступили более 300 бойцов.

Состязания проводились по техническому комплексу Пхумсе. Эта техника имитирует поединок с одним или несколькими соперниками, так называемый «бой с тенью».

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«Сегодня здесь собрались наши воспитанники из Москвы и Московской области. Для многих из них это первые соревнования. Знание базовой техники — основа для дальнейшего совершенствования своего мастерства. Пхумсе входит в состав обязательных требований при прохождении спортсменом аттестации на очередной уровень», — рассказал президент клуба «Эридан», заслуженный тренер России Олег Полищук.

Межрегиональный спортивный профессиональный клуб тхэквондо «Эридан» является крупнейшим в России. Он объединяет более пяти тысяч воспитанников в 47 городах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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