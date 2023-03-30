Подмосковье 30 марта 2023, 18:49 Более 300 социальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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В первом квартале 2023 года в Московской области зарегистрировались 326 социальных субъектов МСП: 240 соцпредприятий и 86 новых компаний. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Московская область уже несколько лет является лидером по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере. В прошлом году число таких компаний превысило 800», — сообщила Зиновьева.

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Она также напомнила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Это можно сделать на портале РПГУ. Сведения о признании социальным предприятием будут внесены в электронный реестр автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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