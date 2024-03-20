Подмосковье 20 марта 2024, 17:12 Более 300 сломанных деревьев убрали из лесов Подмосковья с начала года Пресс-служба Комлесхоза МО

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Работа по очистке лесов от аварийных деревьев продолжается в Московской области. Только с начала года представители Комлесхоза Подмосковья убрали 316 аварийных деревьев.

До конца года в лесах Московской области планируют срубить около 3,5 тысячи сухих старых деревьев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Граждане могут сообщить об аварийном дереве через Единый центр управления регионом, региональный портал «Добродел», а также сайт Комлесхоза. Напомним, дерево считается аварийным, если оно имеет структурные изъяны или опасно наклонено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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