Подмосковье 27 ноября 2023, 13:34 Более 300 сирот в Подмосковье получили жилищные сертификаты с начала года Министерство социального развития Подмосковья

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Сироты Московской области получили 320 сертификатов на жилье с начала года. В Минсоцразвития региона уточнили, что 95% из них уже реализовали.

«Напомню, что сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно — выбирать квартиру по своим критериям», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Согласно федеральному закону, со следующего года жилищный сертификат будут предоставлять сиротам старше 23 лет, однако в Подмосковье приняли новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

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