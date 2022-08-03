Более 300 школьных стадионов Подмосковья стали доступными для всех жителей

Проект «Открытый стадион», запущенный в Подмосковье в прошлом году, сделал сотни закрытых прежде спортивных объектов доступными для всех жителей. Годовой план по темпам реализации программы уже выполнен.

В настоящий момент 316 школьных стадионов открыты для всех желающих заняться спортом, из них 17 находятся в Балашихе. Местные жители активно пользуются нововведением: мальчишки приходят к школам играть в футбол, жители старшего возраста занимаются спортивной ходьбой и гимнастикой. Объекты, расположенные как правило в густонаселенных микрорайонах, стимулируют население к занятиям спортом.

«Проект стартовал в прошлом году и за это время мы получили большое количество положительных отзывы от жителей. Его суть в том, что школьные стадионы могут посещать жители соседних домов. Что важно, для школьников это абсолютно безопасно: спортивное ядро отделено от школы забором, а для жителей организован дополнительный вход», — отметила вице-губернатор Московской области Каклюгина.

Проект будет развиваться и в следующем году.