Подмосковье 17 мая 2023, 14:58 Более 300 школьников поучаствовали в региональном этапе Российской робототехнической олимпиады во Фрязине Евгения Корытько

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На базе школы № 1 имени Героя Советского Союза Иванова во Фрязине прошел региональный этап Российской робототехнической олимпиады 2023 года. В нем поучаствовали более 300 ребят в возрасте от шести до 17 лет.

Мероприятие прошло под кураторством Академии социального управления. Победители и призеры этого этапа представят Подмосковье на национальном состязании. Соревнование состоится в Челябинске.

В этом году темой олимпиады назвали подводный мир. При этом юные роботехники могли воплотить в жизнь любые идеи.

«Наш проект о помощи людям, которые не могут позволить себе посадить растения. У нас есть робот-бурильщик, он проделывает лунки и потом сажает в них растения. Также у нас есть робот-рука, который заменяет человеческую руку. Он хватает растение, которое у него в прицепе лежит, и сажает», — рассказали участники соревнований Герман Сапунов и Полина Векшина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками олимпиады по литературе. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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