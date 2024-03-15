Подмосковье 15 марта 2024, 13:06 Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной» Навигаторы Детства

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Школьники Подмосковья принимают участие во всероссийской акции «Позывной», направленной на поддержку участников СВО. С начала года ребята из почти 300 школ создали коллекцию рисунков по позывным бойцов.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что под руководством советников по воспитанию ребята выбирают один позывной из предлагаемого списка и делают рисунок. Это изображение бойца, его талисман или эмблема.

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«Мы хотим выразить свою поддержку нашим защитникам, показать, что мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой», — говорит ученик одной из школ в Щелкове.

Студенты колледжей и техникумов также принимают участие в акции.

Все эмблемы и рисунки передают участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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