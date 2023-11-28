Подмосковье 28 ноября 2023, 17:28 Более 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре Прокуратура Московской области

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За два месяца осени 341 человек восстановил свои права на оплату труда в Подмосковье. Работникам выплатили задолженности в размере 17,6 миллиона рублей.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что в октябре и ноябре удалось погасить задолженность по зарплате работникам на предприятиях в восьми округах.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию, направив обращение через сайт или обратившись по телефону горячей линии: 8 (991) 104-92-36.

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