Подмосковье 20 апреля 2023, 13:38 Более 300 рабочих мест появится на новом складе в индустриальном парке в Химках

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Производственно-складской комплекс строят на территории индустриального парка «Шерризон» в Химках. Площадь нового объекта превысит 85 тысяч квадратных метров. На площадке будет создано свыше 300 рабочих мест.

«Земельный участок был предоставлен в аренду по упрощенной схеме — без торгов. Это стало возможным благодаря соглашению АО „Шерризон“ с правительством Московской области об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Комплекс достроят к 2025 году. Всего в Подмосковье работает 67 индустриальных парков. Они располагают инфраструктурой, полностью подготовленной для промышленных объектов. Выбрать участок для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках Подмосковья, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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