Более 300 рабочих мест появится на новой ферме в Волоколамске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:37 Более 300 рабочих мест появится на новой ферме в Волоколамске

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В Подмосковье в программе поддержки сельского хозяйства активно участвует компания из Вьетнама «ТиЭйч-Рус Милк Фуд». Недавно ей помогли расширить свое производство — компании отдали в аренду земельный участок в Волоколамске. Его общая площадь составляет примерно 333 гектара. На нем собираются разместить новый животноводческий комплекс для молочного производства. Там же будет проходить и непосредственно переработка молока.

«ТиЭйч-Рус Милк Фуд» уже долгое время занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве Подмосковья. Шесть лет назад региональные власти заключили соглашение о новом проекте в Волоколамске. К этому моменту уже удалось завершить строительство семи основных зданий фермы. Ожидается, что запустить производство в полную силу получится уже в 2023 году.

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«В результате в Волоколамске появятся более 300 новых рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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В целом на территории Подмосковья этой компании предоставили уже более 7,6 тысячи гектаров. Основная часть этой площади задействуется для выращивания кормовых культур.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, компании на сегодняшний день всего предоставлено для реализации проекта 7 610 га.