Более 300 проб продукции подмосковных производителей получили сертификаты качества

С начала 2022 года специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проверили более 300 проб готовой продукции животного происхождения, которую производят в регионе. Вся она получила соответствующие сертификаты качества.

В Минсельхозе Подмосковья отметили, что вся подобная продукция проходит обязательный госветконтроль. Мониторинг продукции проводится ежедневно. Эксперты оценивают качество выпускаемой продукции, а также экспортный потенциал региональных предприятий.

«Продукция, которая подлежит обязательному государственному ветконтролю в Московской области, — это говядина, свинина, баранина, птица, рыба и рыбопродукция, молочная продукция и сырое молоко. У нас в Подмосковье таких производителей много, и для нас важно установить высокий стандарт качества производимой продукции», — подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Исследования проводятся на соответствие содержания химических веществ, бактериологических, паразитологических, радиологических показателей и органолептических свойств в аккредитованных лабораториях Московской области.