Подмосковье 22 августа 2023, 07:30 Более 300 председателей СНТ Подмосковья поучаствовали в форуме «Мособлэнергосбыта» Мособлэнерго

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Более 300 представителей садовых некоммерческих товариществ Подмосковья, представителей электросетевых компаний, Департамента недвижимости федерального проекта и другие поучаствовали в форуме «Навстречу СНТ». Мероприятие организовали министерство имущественных отношений региона и «Мосэнергосбыт».

Форум открыл замминистра имущественных отношений Юрий Лавряков. На встрече обсудили погашение задолженности за свет, отключение должников и заключение прямых договоров с «Мосэнергосбытом».

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«Мособлэнерго» приняло на баланс компании электросети 479 подмосковных СНТ.

«В целях исполнения поручений Правительства Московской области компания продолжает работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям», — уточнили в министерстве энергетики региона.

Всего в Московской области зарегистрировали 12 тысяч СНТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, проводят замену остановочных павильонов.

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