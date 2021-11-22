Более 300 праздничных мероприятий проведут на новогодних каникулах в Балашихе

Большую развлекательную программу подготовили для жителей городского округа Балашиха на предстоящих новогодних каникулах. В планах — провести около 300 мероприятий на всех доступных площадках. Об этом на совещании губернатора Московской области и правительства региона рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Он отметил, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Балашихе пройдут гуляния, игровые программы и спортивные события во дворах и на городских площадках. Главным местами притяжения жителей станут Пестовскйи парк, где начнет работать лыжероллерная трасса, и парк «Пехорка».

«1 декабря в парке „Пехорка“ откроют каток под открытым небом, где одновременно смогут кататься 150 человек. На новогодних каникулах в парке планируется проведение игровых программ и народных гуляний для жителей. Локаций для массового катания на коньках будет много: на новой крытой ледовой арене „Пехорка“, три большие открытые площадки на стадионах, а также 20 хоккейных коробок во дворах», — рассказал Сергей Юров.

Для любителей катания на сноубордах и горных лыжах откроют курорт «Лисья гора». Там оборудовали шесть склонов различной сложности и организовали отдельную трассу для тюбинга.

«В этом году заработает еще одна площадка для любителей зимних видов спорта. Покататься на беговых лыжах можно будет в квартале Акатово. С 12 декабря на трассе пройдут соревнования по биатлону и лыжные гонки среди детей и взрослых», — рассказал глава городского округа.

Попробовать свои силы в экстремальных зимних видах спорта могут даже дети. На площади перед Ледовым дворцом откроют сноуборд-парк для маленьких спортсменов в возрасте от трех до шести лет.

Атмосферу праздника жителям Балашихи подарит новогоднее оформление. В городском округе установят более 100 световых инсталляций, а улицы и бульвары украсят сверкающими гирляндами.