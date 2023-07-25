Подмосковье 25 июля 2023, 21:08 Более 300 пожилых жителей Подмосковья поучаствовали в турнире по русским шашкам и шахматам Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

В городском этапе турнира по русским шашкам и шахматам поучаствовали более 300 пенсионеров из Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Самому старшему участнику Григорию Карнауху исполнилось 88 лет. Он живет в Черноголовке Ногинского района.

Реклама

Победители этого тура будут защищать область на зональных турнирах. Игры пройдут 2 августа в Дмитрове, 17 августа — в Одинцове, 22 и 24 августа — в Электростали и 29 августа — в Ступине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».