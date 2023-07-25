25 июля 2023, 21:08
Более 300 пожилых жителей Подмосковья поучаствовали в турнире по русским шашкам и шахматам
В городском этапе турнира по русским шашкам и шахматам поучаствовали более 300 пенсионеров из Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.
Самому старшему участнику Григорию Карнауху исполнилось 88 лет. Он живет в Черноголовке Ногинского района.
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Победители этого тура будут защищать область на зональных турнирах. Игры пройдут 2 августа в Дмитрове, 17 августа — в Одинцове, 22 и 24 августа — в Электростали и 29 августа — в Ступине.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Пенсионеры
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