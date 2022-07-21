Более 300 подъездов отремонтируют в Подольске к октябрю

Программа ремонта подъездов продолжается в Подольске. Всего до октября планируют обновить 330 подъездов и 231 дом. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Жариков.

Глава Подольска поручил рабочим скорректировать график, чтобы в первую очередь были выполнены все сезонные работы. Также он попросил вовремя информировать жителей о продвижении ремонта.

Уговаривать и ждать должников не буду — с недобросовестными исполнителями расторгнем договоры в одностороннем порядке Дмитрий Жариков.

До конца этого месяца в округе сформируют график сдачи подъездов, по которому жители смогут узнать, когда преобразится их дом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.