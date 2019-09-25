Более 300 подъездов отремонтируют в Истре в 2019 году

Более 300 подъездов жилых домов и отремонтируют в этом году в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В городском округе Истра в 2019 году запланирована сдача 318 подъездов и 66 фасадов, отремонтированных в рамках губернаторских программ «Мой подъезд» и капитального ремонта многоквартирных домов.

Сейчас ремонт уже завершен в 92 подъездах, в 226 ведутся ремонтные работы. Завершить их подрядные организации должны до ноября этого года.

Четыре окрашенных фасада и цоколи многоквартирных домов также приняты, а в 15 МКД подрядчики приступили к выполнению работ.

Мелкий ремонт, при его необходимости, также выполняется в рамках муниципального контракта. Все сотрудники подрядной организации имеют квалификацию альпиниста-высотника-маляра.

Согласно графику, подрядчик должен окрашивать 2 тысячи квадратных метров в день (один дом — 2,7 тысячи квадратных метров). Организация выполняет работы с опережением, окрашивая 3 тысячи квадратных метров в день, и до 15 декабря окраску домов планируют закончить.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Как рассказал представитель подрядной организации, согласно контракту необходимо произвести окраску 66 домов общей площадью 146 тысяч квадратных метров. Перед проведением работ в обязательном порядке вывешивается объявление с предупреждением, ведется видеофиксация.

«Мы знаем, как работать, и работать умеем! И постараемся сделать все, а именно — выполнить работу в срок и качественно», — подчеркнул представитель подрядной организации В. Маслов.

Глава городского округа Истра Андрей Вихарев сделал акцент на том, что применение защитно-декоративных лакокрасочных покрытий является оптимальным решением для защиты цоколей и фасадов зданий, так как это, в первую очередь, обеспечивает долгосрочную защиту поверхности от разрушительного воздействия окружающей среды, а во-вторых, придает ей декоративный внешний вид.

«Важно отметить, что сотрудники подрядной организации являются грамотными специалистами, работают быстро, а главное — качественно», — отметил Андрей Вихарев.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Жительница дома № 12 по улице Больничная поделилась, что ее дом покрасили всего за два дня. «Настолько быстро, умело ребята выполнили свою работу! Глаз радует!» — сказала женщина.