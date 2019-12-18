Более 300 подъездов отремонтировали в Клину в 2019 году

В городском округе Клин завершили программу ремонта подъездов 2019 года. Более 300 парадных многоквартирных домов стали красивыми и опрятными. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Муниципальная комиссия под руководством главы городского округа Клин Алены Сокольской завершила приемку последних отремонтированных подъездов.

В доме № 1 по улице Калинина из девяти подъездов в областную программу ремонта по решению общего собрания жителей было включено семь.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Клинская Теполосеть» Андрей Шведюк уточнил, что по условиям программы выполнялись ремонт входной группы, замена окон, покраска стен, потолков, замена перил, ограждений. Заменили почтовые ящики, светильники — на энергосберегающие. Провайдеры убрали все провода в короба.

Два подъезда, которые не попали в губернаторскую программу, управляющая компания отремонтировала за счет собственных средств, причем с сохранением всех областных условий.

Местная жительница Надежда Паршина оценила старания УК: «Все сделали хорошо. Прекрасно! Делали аккуратно, не торопились. Я считаю, так и нужно, потому что весь процесс по технологии соблюдали. Не просто тяп-ляп, а постепенно, все поочередно. Цвет стен с нами согласовывали, обсуждали. Замечаний нет».

Еще одна жительница Анна Рябова не считала, что раньше подъезды выглядели очень плохо, так как дом новый, но обновлению тем не менее тоже рада: «Было все серое, загрязненное. Мы довольны, сейчас все чисто и аккуратно».

Источник фото: администрация городского округа Клин

Жители некоторых клинских домов решили не останавливаться на достигнутом и продолжили благоустройство подъездов уже собственными силами. Кто-то выставил на общественные подоконники горшки с цветами — как, например, жители одного из домов по улице Клинская. Другие, в подъезде по улице Первомайская в Высоковске, расписали стены иллюстрациями из детских книг. Причем в художественных работах принимали участие и дети, и взрослые.

На Большой Октябрьской, в доме № 26, все подъезды оформили тематически — по мотивам разных сказок. В доме по улице 60 лет Комсомола на стенах появились стихотворные цитаты. Все эти подъезды приняли участие в окружном конкурсе. Победитель будет представлять городской округ Клин на областных соревнованиях.

Начальник управления ЖКХ администрации Клина Ольга Эбингер отметила, что программа «Мой подъезд» востребована среди жителей: «Обращения у нас есть постоянно — и в рамках форума „Управдом“, и на личных приемах, и на массовых встречах с населением. Списки по ремонту формируются на основании протоколов общих собраний жильцов и обращений управляющих компаний».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская напомнила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о продлении программы «Мой подъезд». «И это очевидно — велик спрос среди жителей на создание комфортных условий проживания. В настоящее время активно формируются списки по включению домов в программу ремонта на 2020 год», — сказала Алена Сокольская.

Всего за время реализации программы губернатора «Мой подъезд» в городском округе Клин преобразилось более тысячи подъездов.