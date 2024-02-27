Подмосковье 27 февраля 2024, 18:56 Более 300 подарков от подмосковных предпринимателей разыграли на выставке «Россия» Автор фото - Сергей Хакимов

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Розыгрыш призов прошел на стенде Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства. Посетители получили различные подарки: от косметики до интерьерных свечей.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в рамках Дня предпринимательства прошли различные мастер-классы, а также был представлен проект «100% Подмосковье».

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Программа «100% Подмосковье» и соответствующий онлайн-сервис направлены на поддержку региональных брендов и производителей подмосковных товаров и услуг, обеспечивая различные преимущества и возможности для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компаний в Московской области.

Более подробную информацию о программе и правилах участия в ней можно найти на портале.

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