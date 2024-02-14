Подмосковье 14 февраля 2024, 18:12 Более 300 площадок для сбора елок организовали в Подмосковье Ерофеева Валерия

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Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Подмосковье шестой год. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которая может стать удобрением или кормом для животных. В этом году сдать елки можно было в один из 305 пунктов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в этом году количество елочных базаров и сданных елок уменьшилось, что позволяет сделать вывод о росте культуры осознанного потребления.

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«Сегодня мы подводим финальные итоги, и пришли с коллегами к выводу, что люди стали меньше покупать живые ели, стали более осознанно подходить к тем вещам, которые им не нужны. Ведь ёлочка служит нам всего пару недель. Мы делаем вывод, что наша работа в экологическом просвещении не напрасна, жители стали более экологически грамотными», — отметила председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Старые елки также принимают на площадках «Мегабак». На данный момент в Московской области работают около 60 площадок, в этом году их количество увеличат до 100.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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