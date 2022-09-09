Более 300 пешеходных дорожек оборудовали в Подмосковье | 360°

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Более 300 пешеходных дорожек оборудовали в Подмосковье

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В Московской области активно оборудуют пешеходные дорожки на месте так называемых народных троп. Сейчас в стадии завершения находятся 239 таких дорожек, всего же в работе — 568 объектов в 32 округах.

«Полностью завершили уже 329 народных троп. На 100% с работами уже справились 18 городских округов. Закончили обустройство пешеходных коммуникаций в Воскресенске — восемь дорожек, Лосино-Петровском — 10, Павловском Посаде — девять, Красногорске — семь, Наро-Фоминском — 15, Шаховской — 14 тропинок. Самый большой объем работы в Орехово-Зуевском — готовы 69 из 89, Балашихе — 66 из 86, Подольске — 42 из 59», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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К финальной стадии постепенно движется Реутов — там запланировано создать 25 дорожек, из них уже удалось открыть 21 объект. В целом к концу сентября текущего года важные объекты Подмосковья, например школы, больницы, детские сады, парки, скверы, объединят 758 заасфальтированных дорожек. Их будут создавать в самых «протоптанных» местах, наиболее удобных для жителей. В целом общая площадь таких коммуникаций составит порядка 175 тысяч квадратных метров. Ожидается, что объект удастся закончить в срок — к концу сентября, добавила Светлана Аипова.

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