Более 300 пенсионеров из «Активного долголетия» побывали на арт-фестивале в Орехово-Зуеве | 360°

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Более 300 пенсионеров из «Активного долголетия» побывали на арт-фестивале в Орехово-Зуеве

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Долголеты познакомились с бытом, культурой и народными традициями разных регионов России, представленными на фестивале. Пенсионеры посетили 20 разнообразных тематических мастер-классов и побывали на экскурсии.

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Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, на фестивале «Сохраняя традиции», который прошел в Орехово-Зуеве, побывали свыше 300 участников клуба «Активное долголетие». Некоторые из них научились играть на нейроложках, другие узнали о тонкостях плетения на станке. Также долголетам показали примеры народной росписи и выжигания по дереву.

Гости фестиваля побывали на обзорной экскурсии и познакомились с историей города текстильной промышленности.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. С начала года для участников проведено свыше двух тысяч экскурсий, на которых побывали более 41 тысячи человек.

Фестивали

Активное долголетие

Орехово-Зуево

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