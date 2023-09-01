Подмосковье 01 сентября 2023, 00:07 Более 300 обращений в соцсетях обработал Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года Главгосстройнадзор МО

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C начала 2023 года Главгосстройнадзор Подмосковья ответил на 314 обращений жителей в соцсетях. Аккаунты ведомства существуют на платформах Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс.Дзен».

В режиме онлайн специалисты рассмотрели вопросы завершения объектов долевого строительства, сроков сдачи социальных учреждений и содержанию стройплощадок. По каждому обращению направили персональный ответ, в некоторых случаях инспекторы проводили проверки в присутствии заявителей.

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Также в Главгосстройнадзоре добавили, что с начала года в Подмосковье из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 103 объекта, еще 254 остались в перечне.

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