Подмосковье 29 ноября 2022, 20:49 Более 300 обращений поступило в Центр помощи семьям мобилизованных в Королеве

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В королевский Центр помощи семьям мобилизованных поступило 310 обращений. Из них 288 решили за месяц. При этом 127 обращений касались финансовых вопросов: оформления выплат, кредитных каникул, льгот по оплате услуг ЖКХ. Еще шесть семей обратились за помощью в связи с тяжелым материальным положением.

Шесть семей мобилизованных получают помощь на дому. Волонтеры доставляют им продукты, лекарства, покупают одежду. Также 22 ребенка бесплатно посещают кружки и спортивные секции, 47 — освобождены от оплаты детского сада, 86 — получают бесплатное питание в школах.

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«Хочу сказать отдельно слова благодарности всем, кто участвует в этой работе. Это большой круг людей. Потому что вопросы появляются абсолютно разные <…>. Спасибо большое за то, что равнодушных нет», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Центр гражданской помощи семьям мобилизованных работает с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья. Он находится на четвертом этаже ТЦ «Гелиос» по адресу: проспект Космонавтов, дом № 20А. Телефон для связи: +7 (495) 142-16-71.

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